Pick up si ribalta sulla Valdaso Finisce al Murri un 74enne

Un uomo di 74 anni è stato trasportato al pronto soccorso delMurri a seguito dei traumi riportati in un incidente lungo la provinciale Valdaso, a Valmir di Petritoli. Per lui, è stato attivato anche l’elisoccorso dal Torrette di Ancona, giunto sul posto, poi annullato.

L’uomo – V. E. le sue iniziali – residente a Petritoli, stava viaggiando in direzione monti alla guida del suo pick-up. Erano le 17 circa, quando, per cause in corso di accertamento, il pick-up sarebbe entrato in collisione con un mezzo pesante in uscita da un imbocco laterale. Nella dinamica tutta da chiarire, il pick-up si è capovolto su se stesso in mezzo alla strada, incastrando il conducente all’interno dell’abitacolo.

Immediati i soccorsi prestati dal personale del 118, Croce Arcobaleno di Petritoli e dai vigili del fuoco del comando provinciale di Fermo. Durante le operazioni di primo soccorso, l’uomo è rimasto sempre cosciente, ma il personale medico ha ritenuto opportuno allertare l’elisoccorso. Icaro è atterrato su un campo a poca distanza dal luogo dell’incidente e gli operatori sanitari, non hanno ritenuto necessario il suo trasferimento al Torrette di Ancona. Il 74enne, è stato pertanto trasportato al pronto soccorso di Fermo, per essere sottoposto ai controlli clinici del caso.

L’incidente, accaduto in prossimità del centro commerciale, ha richiamato l’attenzione di molte persone, che hanno seguito con apprensione le fasi di soccorso all’uomo.

La provinciale è stata chiusa al transito per il tempo necessario ad effettuare i rilievi e la rimozione dell’auto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri.

Paola Pieragostini