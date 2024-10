Pienone al primo motoraduno al santuario della Madonna dell’Ambro

E’ stato un grande successo in termini di presenze, nonostante si sia tenuto quasi a fine stagione, il primo motoraduno regionale con il patrocinio Fim (Federazione Italiana Motociclismo) che si è tenuto domenica al santuario della Madonna dell’Ambro di Montefortino. La manifestazione organizzata dal moto club ‘Guido Paci’ di Montegiorgio fondato nel 1987, ha riscosso grande entusiasmo con numeri importanti e presenze anche da fuori regione. "E’ stata prima di tutto una grande festa per tutti i motociclisti che sono arrivati numerosi anche da fuori regione – spiegano i membri del Direttivo del club Guido Paci -. C’è stato un afflusso constante nell’arco dell’intera giornata, abbiamo provato a fare un conteggio, ma non è semplice. Possiamo affermare che siamo ritornati ai periodi pre pandemia, abbiamo raggiunto circa 3.000 presenza nell’arco della manifestazione che si è svolta dalle 9 alle 16. La cosa sicuramente più apprezzata, lo spirito di condivisione e divertimento che contraddistingue tutti i biker". Il programma si è svolto con regolarità: alle 11 sulla scalinata del santuario, subito dopo la santa messa è stata impartita la solenne benedizione di padre Gianfranco Priori, rettore del santuario.