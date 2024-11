Pienone per ‘Bambini al Centro’

‘Ogni bambino è unico e irripetibile e deve essere rispettato in quanto persona e in virtù della sua unicità’. E’ quanto contenuto nelle ‘Linee Pedagogiche per il Sistema Integrato Zerosei’ del 2021 ed è stato il tema del convegno ‘Bambini al Centro - costruzione di un’appartenenza’ che si è tenuto nella giornata di domenica al Fermo Forum. Molto partecipato e fortemente voluto dall’Ambito Territoriale Sociale XIX, l’evento ha offerto, a educatori e genitori, una narrazione sul ‘bambino di oggi ovvero il cittadino di domani’ attraverso un seminario, workshop formativi, laboratori, giochi e animazioni per i più piccoli. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Fermo Paolo Calcinaro, del presidente della provincia Michele Ortenzi e del sindaco di Grottazzolina Alberto Antognozzi in qualità di vicepresidente del comitato dei sindaci, il coordinatore dell’ATS Alessandro Ranieri ha spiegato: "Il coordinamento pedagogico di ben 100 plessi tra nidi, pubblici e privati, e scuole dell’infanzia è complesso, ma la sfida sta proprio nell’interazione delle numerose realtà che compongono la rete educativa. Collaborazione, programmazione, unione, solidarietà, condivisione, formazione sono fondamentali per il raggiungimento di una ‘buona meta’: la crescita del bambino dalla nascita a sei anni. Fondamentale è anche avere ‘buoni compagni di viaggio’ come i 31 comuni coinvolti, rispettivi staff, formatori, esperti, genitori, pedagogisti, educatori e, naturalmente, i bambini". Con contributi video da remoto, sono stati trattati, a 360 gradi, i primi sei anni di vita: "E’ una fase delicata- ha aggiunto Sibilla Zoppo Martellini, referente del tavolo di coordinamento-i bambini crescono in modo particolarmente dinamico, sia sul piano corporeo che su quello sociale, cognitivo e linguistico: vanno considerati alcuni tratti che accomunano i bambini in questa fascia d’età".