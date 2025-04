Pierfrancesco Pileri: il manager dietro la trattativa per la Fermana

Una vita nel motociclismo come manager di Capirossi e non solo, un fratello campione del mondo della classe 125, un breve passaggio anche nella sua amata Ternana ed ora come manager il ruolo di intermediario nella trattativa per le quote di maggioranza della Fermana. Ecco Pierfrancesco Pileri, annunciato dalla Fermana con un comunicato stampa come uomo di riferimento di un gruppo (probabilmente maltese) che è in contatto con la Fermana da un po’: "Da inizio stagione perché l’interesse era per la Serie D – sottolinea Pileri – ma grazie alla volontà di Gianfillippo Simoni, che conosco da tempo per motivi extra calcio, e alla mia volontà di fare calcio si è riaperto tutto. Parliamo di un gruppo importante che farebbe la fortuna della Fermana e di Fermo, nel caso decidesse di entrare. L’Eccellenza Poi per una serie di concause, di incontri e di situazioni hanno riavvicinato le parti. Un grazie anche al sindaco Paolo Calcinaro che si sta adoperando in tal senso sempre nei confini che il suo ruolo impone e con lui anche a Federico Ruggeri, figura a lui vicina". Chiaro che ora la volontà è quella di andare a scoprire chi sono gli interlocutori interessati alla Fermana ma sui nomi Pileri non si sbilancia al momento: "Un gruppo di imprenditori tutti parenti tra di loro, che fanno parte della medesima famiglia che da decenni ha fatto fortuna e sono coinvolti nel calcio, la loro passione, in squadre di calcio estere. Conoscono la materia e questo mondo dunque". Le indicazioni portano all’ambito alberghiero soprattutto e in particolare a Malta dove lo stesso Pileri è spesso operativo con il suo management. Ma ora si deve guardare al sodo, anche se Pileri si assicura che non si andrà troppo in lù con il tempo. "Incontri di persona previsti ad inizio maggio, dal 2 al 6 in particolare e poi da li tireremo le somme per tutto. Si punta, nel caso la fumata sia bianca, a lasciare una quota di minoranza a soci fermani per il 45% perché l’identità locale è importante. Con l’intenzione di lasciare la presidenza proprio ad un fermano".

Roberto Cruciani