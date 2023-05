Pierini è il nuovo presidente della sezione Cai di Fermo

Gino Pierini è il neo presidente del Club Alpino Italiano (Cai) di Fermo, affiancato dal vice presidente Roberto Tomassini. Le nomine sono state fatte nella riunione seguita all’assemblea annuale della sezione, (tenutasi al ristorante ’La Storiella’ di Lapedona) quando era stata designata la composizione del nuovo Consiglio direttivo in carica per il triennio 2023-2026, composto (oltre che dai successivi nominati presidente e vice) da Loredana Di Giacomo, Sabrina Longarini, Enzo Romanella, Francesco Di Berardino, Sara Donzelli, Paolo Moretti e Antonio Faina. La sezione Cai Fermo conta oltre 600 soci (insieme con la sottosezione di Montefortino) ed è una delle più numerose delle Marche. È inoltre composta da tanti gruppi per altrettante attività integrate come ‘Alpinismo’, ‘Escursionismo’, ‘Gruppo speleologico cavità artificiali’, ‘Montagna-terapia’, ‘Ciclo escursionismo, seniores, alpinismo giovanile’, ‘Tam – tutela ambiente montano’, ‘Sci-alpinismo’, ‘Soccorso alpino distaccato’ a Montefortino, ‘Manutenzione sentieri’, ‘coro La Priora’: tutte aree di attività che danno vita a molteplici iniziative per un calendario che, anche nel 2023, si presenta ricco di appuntamenti per tutte le età e per le famiglie.

Tra questi: corsi, escursioni giornaliere (e di più giorni), appuntamenti culturali, stage per i più giovani, collaborazioni con le scuole, con vari enti e associazioni, con la Protezione civile e la Croce Verde. Collaborazioni sono attive anche con il Comune di Fermo per varie manifestazioni, sempre al servizio della comunità cittadina. Chi ha intenzione di associarsi al Cai può farlo recandosi presso la sede di via Largo Mora a Fermo, aperta ogni venerdì dopo le 21. Per qualunque informazione si può chiamare la segreteria al numero 351.6427539, mentre per conoscere le attività Cai è possibile visitare il sito www.caifermo.it. Paola Pieragostini