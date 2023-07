Pierluigi Malvatani, ritorna in Provincia di Fermo

Era rimasto un seggio vacante nel consiglio provinciale di Fermo, dopo le elezioni amministrative a Porto Sant’Elpidio alle quali Milena Sebastiani non si è ricandidata. Decaduta nel ruolo di consigliere comunale, la Sebastiani ha perso anche il seggio da consigliere provinciale. Nella stessa lista della elpidiense Sebastiani c’era il fermano Pierluigi Malvatani, consigliere di minoranza in consiglio comunale, che oggi dunque torna a sedere anche in Provincia, la surroga ufficiale avverrà nel corso del consiglio provinciale, in programma per il 4 luglio alle 17,30. Malvatani, esponente del Partito Democratico, parla di rinnovato orgoglio nel tornare a rappresentare la città di Fermo, facendosi carico al contempo di tutte le problematiche del territorio: "Il ringraziamento va a tutti i consiglieri che mi hanno dato questa possibilità, ricordo che alle elezioni provinciali di secondo livello era stata la maggioranza oggi al governo della città di Fermo a darmi la preferenza che invece non era stata confermata tra le fila della maggioranza. Ovviamente, cercherò di impegnarmi su temi concreti, sono pronto a collaborare con tutto il consiglio, l’atteggiamento è quello dettato nel mio partito da Bonaccini che ho sostenuto alle primarie". Quali le priorità per questa Provincia? "Già in passato mi ero speso per la realizzazione della Variante Molini che è ancora ferma, mentre ci sono dei significativi passi avanti per quanto riguarda l’altrettanto fondamentale rotatoria di San Marco alle Paludi. C’è da seguire da vicino i lavori per la Variante Lungotenna, nella quale sarà importante valutare le esigenze di sicurezza ma anche gli aspetti ambientali e il delicato equilibrio di quell’area. In questo senso mi pare ci debba essere una maggiore attenzione alla programmazione degli sfalci sulle strade, perché la sicurezza passa anche da qui". Malvatani spiega che sarà importante anche impegnarsi per garantire attenzione ai plessi scolastici di competenza della Provincia: "Al momento non si sa niente di quello che succede in Provincia, vorrei che il territorio fosse maggiormente coinvolto su queste tematiche".