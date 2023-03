Piermartiri e il Pd locale: c’è tensione

Mentre è ancora in fase di esultanza per il lavoro fatto in occasione delle elezioni delle segreterie nazionali e regionali del Pd che peraltro ha visto vittoriose le due mozioni che ha sostenuto (anche nella sua Porto Sant’Elpidio Schlein e Bomprezzi hanno vinto su 3 seggi su 4), il segretario provinciale del Pd, Luca Piermartiri, afferma che non si candiderà alle elezioni amministrative e preferisce non rilasciare dichiarazioni su scelte e decisioni che stanno prendendo i Dem elpidiensi. Una posizione che, in fin dei conti, altro non è se non la conferma di una frattura tra Piermartiri (assessore revocato dal sindaco Nazareno Franchellucci, nonché il terzo dei più votati alle amministrative del 2018, con 215 voti) e il locale Pd. Invece, Fabio Rossano (fa parte del direttivo del Pd elpidiense) fresco di elezione all’assemblea regionale dei Giovani Democratici, anche lui sostenitore delle mozioni vincitrici, deve ancora decidere se candidarsi o meno "perché è ancora tutto un work in progress. E’ una possibilità che prendo in considerazione" dice. Si vuole prendere un po’ più tempo anche Annalinda Pasquali (la più votata nel 2018, capogruppo consiliare uscente del Pd), mentre ormai sembra chiaro che Milena Sebastiani (altra plurivotata cinque anni fa, con la lista Popolari per Pse) non sarà della partita. Potrebbe anche candidarsi alle amministrative, il consigliere regionale Andrea Putzu (Fd’I) "ma – spiega - abbiamo già gramn bei nomi per la nostra lista, a che serve che mi ci metta anche io?". Hanno già cominciato a far circolare i ‘santini’ elettorali, invece, i consiglieri uscenti di Fd’I, Andrea Balestrieri e Giorgio Marcotulli, a sostegno del candidato sindaco Massimiliano Ciarpella che, strada facendo, ha incassato anche l’appoggio di ‘Noi per l’Italia’, totalizzando così 7 liste. Il candidato sindaco, Gian Vittorio Battilà ne ha 8 a suo favore. Infine, il candidato sindaco, Paolo Petrini, in assoluto il più silente dei tre, così come sono abbottonati i suoi alleati, ne ha qualcuna di meno ma al momento questo non sembra affatto impensierirlo.

Marisa Colibazzi