Piermartiri: "Ora basta mediocrità"

"Mi sostengono due liste: la storica dei Democratici e Popolari e la nuova Risorgi Sem, composte da amici che hanno condiviso l’analisi sulla grave crisi ormai ‘strutturale’ della città": così il candidato sindaco Enrico Piermartiri, presentando a ‘Le Dolcezze’, i suoi sodali. Parla di competenza e affidabilità di "persone in gamba, sganciate dalla politica, preparate, candidate perché stufe di amministrazioni autoreferenziali che, negli ultimi 20 anni, hanno distrutto il paese". Ironizza sui suoi 31 candidati contro i 110-120 dei competitor. Una sorta di Davide contro Golia: "Loro hanno fatto la pesca a strascico. Noi abbiamo preferito la pesca d’altura". E infierisce: "Finora Sant’Elpidio ha espresso la mediocrità, basta guardare come è ridotta quella che era una cittadina ridente e fiorente. Non si amministra tirando a campare, senza programmare. Quando i nodi vengono al pettine, le conseguenze di scelte e decisioni ricadono sui cittadini". Piermartiri ne è certo: "La mia squadra può fare bene: c’è gente professionalmente autonoma, che non ha bisogno della politica per fare carriera a differenza di chi ci campa a tempo indeterminato". Nella lista dei Dem e Pop ci sono volti ‘vecchi’ della vita amministrativa. "Sì, sono dei ‘pilastri’ che, granitici, sono sempre dalla stessa parte, a differenza di altri. Abbiamo tutte le competenze: non siamo sprovveduti. Siamo pronti". Rivolto agli elettori: "Andate a votare per avere un governo frutto di percentuali rappresentative. Dall’83% di votanti del 2004, siano passati al 53% del 2022, al 39% alle ultime europee". Sui programmi: "Gli altri sparano promesse faraoniche. Noi vedremo quello che si può realmente fare, anche tenendo conto del bilancio; seguiremo la rigenerazione urbana e se saranno rispettate le scadenze del Pnrr, i cui fondi non sono regalie, ma mutui da restituire". Le liste: Risorgi Sem: Emanuele Bizzarri, Roberta Bonfigli, Fabio Formica, Simona Giardini, Alberto Macerata, Eleonora Mancini, Massimo Mandozzi, Elisa Romagnoli, Danilo Rossi, Francesca Scriboni, Francesco Valentini, Rocco Virgili, Lucilla Marcozzi, Efleudia Del Gatto, Aleramo Sagripanti, Lorenzo Mennichelli. Democratici e Popolari: Sondra Bedetta, Flavio Ciucani, Fabio Conti, Marcello Diomedi, Franco Egidi, Emanuele Gentili, Gianmarco Governatori, Franco Lattanzi, Alberto Lauri, Luigi Mattiozzi, Francesca Ripani, Cristiana Tosoni, Pamela Zampaloni, Antonella Torretti, Pierluigi Piermartiri.

m.c.