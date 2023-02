Piermartiri: "Segnale di profondo rinnovamento, c’è un certo slancio"

È un po’ l’anno zero per il Partito Democratico che riparte da una donna, Elly Schlein, 37 anni appena. Nelle Marche è al femminile la segreteria regionale, saldamente in mano a Chantal Bomprezzi, 32 anni. "E’ chiaro che gli elettori hanno voluto dare un segnale profondo di rinnovamento, spiega Luca Piermartiri, segretario provinciale, il dato politico è che il partito fin qui non era in salute, oggi ritrova un certo slancio. Lo abbiamo visto nello straordinario lavoro di tutti i militati, degli iscritti, dei cittadini, di chi ha organizzato, di tutti i segretari cittadini. Il popolo della sinistra vuole un cambiamento, il gruppo provinciale in questo ha avuto un ruolo importante, abbiamo appoggiato Elly Schlein e Chantal Bomprezzi. Io stesso mi sono sempre impegnato per portare un certo rinnovamento". Piermartiri spiega che le regole sono chiare, oggi si deve andare avanti tutti uniti, vincitori e sconfitti, dentro la stessa casa: "Basta caminetti, basta capo bastone, la gente ha deciso, al centro di tutto ci sono gli iscritti e noi faremo la nostra parte". Un pensiero il segretario lo dedica alla sindaca di Monterubbiano, Meri Marziali, che più di tutti si è spesa per la Schlein segretaria e sarà l’unica delegata del fermano al congresso nazionale. Appoggiava Michele Bellomaria il consigliere regionale Fabrizio Cesetti che oggi spiega: "Sia a livello nazionale che locale, le primarie hanno dimostrato tutta la vitalità del Partito Democratico che, nonostante le tante difficoltà, resta ancora oggi una comunità di persone legate da valori profondi. Questa comunità va ora coinvolta per intercettare i bisogni del nostro tempo e il disagio sociale sempre più crescente nel Paese e nella nostra Regione, mettendo al centro dell’agenda politica i temi del lavoro e del sostegno alle imprese, della sanità e della scuola pubblica, della lotta alle disuguaglianze e dello sviluppo sostenibile, della legalità e della sicurezza". Il senatore Francesco Verducci che si era invece espresso per Bomprezzi e per Bonaccini aggiunge: "Queste Primarie hanno dimostrato che c’è un popolo di sinistra che crede nel Pd, lo riconosce come la sua casa, il luogo dove impegnarsi e fare battaglie di cambiamento. A Elly Schlein va tutto il mio sostegno, penso serva un Pd grande, coraggioso, combattivo, che non disperda mai la sua ragione d’essere: dare voce a chi non ne ha, cambiare il Paese, mettere tutti nelle condizioni di realizzare il proprio progetto di vita. Ieri grandissima emozione anche la vittoria di Chantal Bomprezzi".

