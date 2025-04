Piero Marrazzo a Incipit presenta il libro ‘Storia senza eroi’

Si parla di storia, ma rivelando ‘tutta un’altra storia’ nell’appuntamento di Incipit stasera (ore 21,30, auditorium ‘Della Valle’ a Casette d’Ete, che vedrà ospite Piero Marrazzo col suo libro ‘Storia senza eroi’ (Marsilio Specchi). Nella rassegna promossa dall’Associazione Santa Croce, curata da Marisa Colibazzi e Giovanna Taffetani, si parlerà del ‘caso Marrazzo’, scoppiato nel 2009 che travolse l’allora presidente della Regione Lazio, ma anche della storia di un uomo, della sua famiglia che attraversa un lungo periodo della storia collettiva e si dipana tra Stati Uniti e Italia, tra pubblico e privato. Storie di famiglia di cui si sapeva poco e che Marrazzo, travolto dallo ‘scandalo’, decide di indagare per sé stesso e per il fratello, scoprendo un passato fatto di matrimoni nascosti, diritti negati, rapporti con la mafia, segreti inconfessabili e presunte vergogne cancellate con un colpo di spugna dal grande patriarca Eugenio (nonno di Piero). Un incontro con Marrazzo politico, giornalista, ma anche figlio e padre, con tanto da raccontare, capire, conoscere in un racconto di resistenza e rinascita, della faticosa pacificazione di Piero Marrazzo con sé stesso e i suoi affetti più cari dopo lo scandalo che lo vide accusato, ricattato, vilipeso, pur essendo la vittima. Ingresso libero.