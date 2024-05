Pieroni: "C’è tanta insoddisfazione"

Mauro Pieroni è il candidato sindaco della lista numero 2 ‘Movimento civico Lapedona’ composta dai candidati consiglieri: Carlo Del Papa, Fausto Fazi, Fabiola Fini, Michele Gesuiti, Raffaele Lorusso, Andrea Stefano Marinelli, Chenio Palloni, Stefania Poggi, Natale Porrà, Matteo Tassotti. Pieroni è in politica dal 1995 come: consigliere, vicesindaco, sindaco (2004/2014) e capogruppo d’opposizione. Ha 69 anni, è imprenditore e ama gli animali, in particolare il suo cane Gino.

Pieroni, perché si ricandida?

"Per l’insoddisfazione dei cittadini consapevoli della mia presenza sia come sindaco che consigliere d’opposizione. Questo li ha spinti a chiedermi la ricandidatura seguita a incontri e ascolto. Si è costituito così il gruppo di candidati che si sono scelti reciprocamente, mantenendo le diverse identità partitiche unite alle proprie competenze. Sono figlio di questo entusiasmo e di questa libertà".

Quale sarà la prima cosa che farà da amministratore se verrà rieletto?

"Tante le priorità. In primis sistemare la viabilità perché ci sono famiglie che fanno fatica ad uscire di casa per le condizioni assurde delle strade. Piano parcheggi visti i disagi a causa della carenza. Sottoscrivere la convenzione con una pubblica assistenza per dare sostegno pratico agli anziani. Sostenere: il Cag (con attività pomeridiane di aiuto alle famiglie di giovani genitori lavoratori) l’associazione sportiva per la manutenzione del campo, la Pro loco per il rilancio di iniziative. Ripartiremo con la lottizzazione ed incentivi per nuove residenze, interverremo nell’abbattimento delle barriere architettoniche sul piazzale del cimitero".

Perché gli elettori dovrebbero votare per lei?

"Umanamente perché ho sempre dimostrato vicinanza e ascolto che diventeranno la base della riorganizzazione dei servizi. Politicamente perché ho sempre amministrato con la logica di investimenti mirati ad efficienza e funzionalità".

p. p.