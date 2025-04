Pietro Valsecchi: Fermana pronta alla sfida decisiva contro la Civitanovese

Ha piazzato il secondo centro stagionale a Termoli, ancora su una situazione di palla inattiva, ancora in trasferta. Pietro Valsecchi ha ridato ossigeno alla Fermana. Oltre al gol di Valsecchi almeno altre tre occasioni non sfruttate al meglio per portare via i tre punti, soprattutto nel primo tempo. "Trovandoci in questa posizione di classifica dobbiamo solo cercare i tre punti – ha sottolineato Valsecchi ospite di tv Centro Marche - il punto preso non muove troppo la classifica. Siamo riusciti a Termoli a riprenderla subito e abbiamo avuto le situazioni giuste per ribaltarla. Nella ripresa ci sono state poche occasioni su entrambi i fronti. Ci attendono queste ultime tre gare e dobbiamo cercare solo la vittoria". Alternative al successo non ce ne sono a partire dalla sfida con la Civitanovese di domani alle 15 al Recchioni. "Noi sicuramente abbiamo bisogno dei tre punti e pensiamo una gara alla volta. Ci crediamo e siamo vivi: con l’arrivo di mister Savini ci siamo compattati tanto. Ripeto, ci crediamo e daremo tutto fin quanto si potrà. Contro la Civitanovese sarà senza dubbio una battaglia sul campo e l’auspicio è quello di portare via i tre punti. Ci faremo trovare pronti all’appuntamento che per noi diventa fondamentale". Tornando al campo, nella rifinitura di oggi si valuteranno gli ultimi dettagli anche se il 3-5-2 di partenza non sembra in discussione. Da vedere solo se proprio Valsecchi sarà confermato alle spalle di Bianchimano.

Roberto Cruciani