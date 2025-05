Pignorata l’indennità del sindaco

Il sindaco Alberto Antognozzi resta senza stipendio: il giudice del tribunale di Fermo, su richiesta della curatela fallimentare della ditta di famiglia, per la quale il primo cittadino aveva garantito il pagamento dei debiti, ha disposto il pignoramento dell’intera indennità, lasciandolo così senza fonti di reddito. Tutto inizia quando il padre del sindaco, Guerino Antognozzi, nel 2009, viene coinvolto nel dissesto della Cooperativa Agricola Valtenna, di cui all’epoca è anche amministratore. Emerge, tra le altre cose, che la sua azienda di allevamento di maiali non ha pagato il mangime acquistato dalla cooperativa per circa 780.000 euro. Per questa ragione il 21 maggio 2011 la cooperativa ottiene dal tribunale di Fermo un decreto ingiuntivo per l’importo di 782.724 euro al quale si oppongono gli eredi Antognozzi Anche a seguito della improvvisa morte del padre del sindaco, nel dicembre 2011, la Cooperativa Agricola Valtenna stipula una transazione con gli eredi Antognozzi, tra i quali l’attuale primo cittadino di Grottazzolina, con la quale si impegnano a pagare a rate l’importo delle forniture di mangime non saldate dal loro congiunto, rilasciando anche ipoteca legale a garanzia dell’esatto adempimento della transazione. Gli eredi Antognozzi pagano le rate fino al 2014 per poi interrompere i versamenti, cosicché scattano l’ipoteca legale e l’azione esecutiva immobiliare sui beni ipotecati. Nel frattempo la cooperativa viene dichiarata fallita dal tribunale di Fermo e il curatore subentra nell’azione esecutiva.

Nei fatti tutti gli immobili della famiglia Antognozzi e del sindaco vengono pignorati e l’esecuzione immobiliare iscritta a tribunale di Fermo, a seguito della richiesta di divisione dell’immobile di residenza, parzialmente di proprietà del primo cittadino, viene sospesa in attesa dell’esito del giudizio di divisione. Il curatore fallimentare, a tutela dei creditori, su autorizzazione del giudice delegato dal tribunale di Fermo, in data 30 dicembre 2024 fa notificare al primo cittadino grottese un atto di precetto propedeutico all’esecuzione mobiliare con l’intimazione del pagamento della complessiva somma 962.481 euro. Successivamente la curatela notifica il pignoramento al Comune di Grottazzolina e, vista la dichiarazione positiva di pignorabilità dell’indennità del sindaco rilasciata dallo stesso ente, scatta l’esecuzione. Il primo cittadino fa opposizione ma viene rigettata e il sindaco viene totalmente privato dell’indennità, più comunemente chiamata in modo errato stipendio.

Fabio Castori