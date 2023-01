Pignotti: "All’istituto Bacci anche il prossimo anno"

Una sola novità, ma essenziale, è scaturita dal consiglio d’Istituto dell’Isc cittadino, cui hanno partecipato il sindaco Alessio Pignotti, il suo vice, Roberto Greci e l’ufficio tecnico, in merito alla ricostruzione dell’edificio scolastico ‘Bacci’ e all’eventuale spostamento degli altri alunni in altra sede durante i lavori. "Abbiamo annunciato che l’anno scolastico 2023-2024 si svolgerà presso l’attuale sede, essendo prevista la consegna dei lavori per la tarda primavera del 2024. Laddove però, per tempistiche legate al progetto fosse necessario uno spostamento, non ci faremo trovare impreparati" ha assicurato Pignotti, chiarendo che è il Miur (dove il progetto è ancora in fase di redazione) che detta le tempistiche. "Stiamo valutando tre diverse alternative (tutte al capoluogo) per le quali abbiamo avviato procedure propedeutiche ai lavori che saranno necessari per adeguare gli immobili alle esigenze scolastiche e dei ragazzi. Ipotesi che stiamo verificando con l’ausilio di un tecnico incaricato esterno". Pignotti ricorda anche che il Comune ha anche chiesto di poter demolire l’edificio esistente dopo la ricostruzione del nuovo negli spazi antistanti l’attuale struttura. "In questo caso, le valutazioni tecniche sono accompagnate a quelle relative ai flussi di traffico e alla necessità di mantenere i due ordini di scuola al capoluogo".