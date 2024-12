Pignotti: "Con noi la scuola sarebbe rimasta a Casette"

L’ex sindaco Alessio Pignotti interviene sulla vicenda della materna di Casette, ormai bella che conclusa considerata la delibera della Commissaria Straordinaria (datata 6 dicembre, giorno della riunione con la delegazione di genitori) in cui si stabilisce il trasferimento, sotto Natale, nel plesso di Castellano. "Ci siamo sempre prodigati a gestire al meglio la questione, nell’interesse dei bambini e delle loro famiglie. Questo vogliamo sia chiaro a tutti. Chi fa parte della coalizione ha sempre lottato per quella scuola, evitando una possibile chiusura in tempi non sospetti" dice Pignotti. "Nel 2023, scadeva il contratto di affitto con la parrocchia. Disponibile il parroco, che ringraziamo, abbiamo ridotto il canone, a dimostrazione della volontà di proseguire un rapporto di massima collaborazione. Su impulso degli uffici – puntualizza - che ci invitavano a considerare lo status dell’immobile, riferendo di una proroga alla normativa sulla sicurezza degli edifici scolastici a fine 2024, fissavamo al 31 dicembre 2024 la scadenza del contratto, concordando che avremmo proseguito il dialogo, seguendo l’evolversi della normativa. Non era affatto nostra intenzione lasciare la struttura, come ex esponenti di opposizione vorrebbero far credere". Fino a giugno si sono occupati della scuola Bacci e di Cascinare "e avevamo concordato con l’ufficio tecnico, testimone, di affrontare la questione Casette da luglio, analizzando ogni opzione per mantenerla a Casette, ritenendo che 6-7 mesi di anticipo fossero un termine congruo per risolverla". Si voleva incontrare la parrocchia per valutare se c’erano i presupposti per proseguire e "effettuare, tramite l’ufficio tecnico, uno studio sulla Della Valle e capire se fosse possibile far coesistere in modo consono ed efficace alla didattica, primaria e materna. Urge ricordare che la mia amministrazione, per volontà di 3 consiglieri di maggioranza, di cui due di Casette è caduta a giugno. Altrimenti, avremmo avuto tempo per gestire questa delocalizzazione".

Marisa Colibazzi