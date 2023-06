Pignotti consegna la Costituzione ai neo 18enni

Una ventina i ragazzi che hanno compiuto (o stanno per compiere) 18 anni nel corso del 2023 che si sono presentati, ieri mattina, di buon’ora, in Piazza Matteotti in occasione della celebrazione del 2 giugno, Festa della Repubblica, per ritirare una copia della Costituzione Italiana donata loro dagli amministratori. Ragazzi e ragazze che dopo aver stretto la mano al sindaco, si sono visti consegnare una copia della Costituzione "affinché diventi guida e ispirazione per loro, per gli anni a venire. Il traguardo della maggiore età mette la vita nelle mani di questi ragazzi – ha detto il sindaco Pignotti – e loro sono il nostro presente e il nostro futuro. Sono la nostra speranza". Alla cerimonia di deposizione della corona d’alloro al monumento ai caduti, accanto al sindaco c’era il sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi, Alessandro Vagnozzi insieme al presidente del Ccr, Lorenzo Vallasciani (assente il suo omologo Terrenzi).