Pignotti: "Ecco le assemblee pubbliche nei quartieri"

"Vogliamo non solo rendere più trasparente possibile l’attività amministrativa, ma portarla anche il più vicino possibile ai cittadini" afferma il sindaco Alessio Pignotti, annunciando le assemblee pubbliche (tutte con inizio alle 21,15) che sono in programma per la prossima settimana e che toccheranno tutto il territorio elpidiense. "Sarà un’occasione per avere un dialogo diretto con ogni cittadino, su programmi, progetti riguardanti i vari quartieri, rapportandosi e interagendo con il sindaco e l’amministrazione comunale tutta" aggiunge. La prima assemblea pubblica è fissata per domani nella sala consiliare per i residenti nel capoluogo; il 7 novembre, nei saloni parrocchiali per le frazioni di Casette d’Ete e Cura Mostrapiedi; l’8 novembre, nella sala pubblica di Cretarola sarà la volta delle frazioni Luce e Cretarola; infine il 9 novembre, nella sala pubblica di Cascinare incontro con i residenti di quella frazione e di quelle di Castellano e Bivio Cascinare.

"E’ un impegno che prendiamo con la città – conclude Pignotti, auspicando una nutrita partecipazione da parte della cittadinanza alle assemblee – nello spirito del dialogo e della condivisione perché Sant’Elpidio è un bene comune".

m.c.