Pignotti: lavori sulle strade, da decenni mancano interventi strutturali

Si dice sorpreso, il sindaco Alessio Pignotti, per le rimostranze fatte dal Pd in tema di manutenzioni sul territorio comunale e ribatte, punto punto. Sulle ‘disastrose’ condizioni delle strade provinciali.

"Comico sentirglielo dire – esordisce Pignotti – . È da qualche decennio che mancano interventi strutturali su quei tracciati, guarda caso il tempo coincidente con la guida Pd della Provincia quando ancora l’ente aveva poteri e risorse per intervenire. Si recriminano interventi – afferma Pignotti – quando si conosce bene la reale situazione della Provincia, alla quale peraltro abbiamo formalizzato più volte la necessità di un intervento". Il sindaco elenca i risultati ottenuti nel breve periodo, la sistemazione di strada Cascinare e via Po e, nel lungo, la progettazione della rotonda di Piane Tenna. "Sulle strade comunali asfaltate, ricordo a chi sembra avere la memoria corta, che gli unici asfalti realizzati dopo 20 anni di nulla sono stati fatti nel 2022 dal mio assessorato con l’aiuto del collega e amico Norberto Clementi e dell’allora sindaco Alessio Terrenzi, investendoci 1 milione di euro". E, già che c’è, Pignotti annuncia che l’assessore Paolo Maurizi sta lavorando a un ulteriore lotto di interventi previsti in primavera con la richiesta di finanziamenti per intercettare le ingenti somme necessarie per le sistemazioni di altre strade. "Non è che si può pretendere che i nuovi amministratori facciamo quello che non hanno fatto altri in 40 anni" la chiosa.

Sul parco mezzo del Comune: "Il motograder in dotazione al Comune, dopo oltre 30 anni, non è più utilizzabile. Come mai dopo decenni di amministrazione Pd non è stato rinnovato un parco mezzi obsoleto? Noi stiamo formalizzando un piano pluriennale d’intervento vista la necessità di cospicue somme per acquistare nuovi mezzi". E poi ci sono le caditoie, ‘cavallo di battaglia’ del Pd e Pignotti ribatte: "Torniamo a ripetere che la pulizia sta avvenendo secondo necessità e che le recenti piogge hanno certificato che la rete di raccolta delle acque è perfettamente funzionante come anche la pulizia dei fossi di Luce e Casette ha garantito il regolare deflusso delle acque".

m. c.