Pignotti: "Non c’è conflitto d’interessi"

Nessun conflitto d’interesse per la dirigente comunale Alessandra Gramigna, incaricata lo scorso dicembre di effettuare la ricognizione dei canoni pregressi in varie sedi comunali, comprese quelle delle contrade Santa Maria e San Giovanni, visto il suo ruolo di presidente dell’Ente Contesa del Secchio e, più di recente, di Commissario Straordinario della San Giovanni. Il chiarimento alla problematica sollevata dal Pd con una interrogazione consiliare, arriva dal sindaco Alessio Pignotti che annuncia anche che è stata convocata per oggi una riunione tra le parti interessate "sperando che si dia luogo a un confronto costruttivo e risolutivo". La spiegazione di Pignotti: "Nei giorni antecedenti all’interrogazione, in seguito alla comunicazione della Gramigna della sua nomina a Commissario Straordinario della San Giovanni, la giunta ha trasferito la responsabilità del procedimento in capo al Segretario Generale". Sull’incarico della ricognizione e rinnovo dei contratti di locazione non è stato, invece, ravvisato conflitto d’interesse in quanto "la Gramigna è presidente di un’associazione diversa rispetto alle contrade coinvolte nel procedimento – aggiunge Pignotti – e il procedimento coinvolge più soggetti dell’ente, con conseguente riduzione della discrezionalità e del potenziale conflitto". In sostanza, la Gramigna si doveva limitare alla ricognizione dei canoni pregressi e a prendere contatti con le due contrade morose per richiederne il pagamento o l’avvio di una rateizzazione. "Ma, l’accordo per la rateizzazione, è di competenza della giunta e il contratto di rinnovo della locazione è predisposto dall’ufficio contratti che è sotto un’altra Area - prosegue il sindaco – e, ad oggi, queste ultime due fasi non sono state ancora compiute per nessuna contrada". Infine "le chiavi che l’assessore alle manifestazioni storiche Paolo Maurizi avrebbe chiesto indietro, non sono della sede, ma della palestrina lì vicina, necessarie per i sopralluoghi per lo studio di fattibilità per lo spostamento del Tarantelli nel Palazzo Montalto Nannerini e sono state consegnate al Comune dalla presidente di Contrada".

Marisa Colibazzi