Pila, ora la festa è infinita "Ha vinto tutta la contrada"

Ancora non ci crede il Priore di Pila, Francesco Catini, a due giorni da quando la sua contrada ha vinto il Palio dell’Assunta 2023. Al termine della finale letteralmente dominata, il fiume biancoceleste ha invaso il campo di gara e, con il consueto corteo colorato di cori e bandiere, sfilato lungo viale Mazzini per portare il Palio in cattedrale e dedicarlo alla Maria Vergine, protettrice della città. Nel dopo cena, la festa della Vittoria: in corteo dalla sede di via Brunforte fino in piazza del Popolo dove, al loro ingresso, i contradaioli hanno intonato ‘non siamo più la nonna, con fiori sul Diamante, un Palio devastante che non si potrà scordar’. "Siamo devastanti – le prime parole del Priore Catini nel salire sul palco con le braccia alzate al cielo – siamo tantissimi. Una gioia immensa che non riesco a raccontare, che dedico a mio nonno Giuseppe e divido con ciascun contradaiolo perché la vittoria è nostra, di tutti noi".

Già dai giorni scorsi il popolo del Mascherone aveva attraversato le vie della città. "Abbiamo camminato lungo l’intero percorso di gara spargendoci il sale sopra – ha continuato ‘Ciccio’ Catini in carica dal 2016 – deve aver portato bene perché dopo tanti anni il fantino sardo Alessandro Fiori e Diamante Prezioso hanno fatto il miracolo". Non era partita con i favori del pronostico contrada Pila, ma batteria di qualifica e finale sono state impeccabili. "Sono felice di aver regalato la vittoria a questa contrada – le parole del fantino Alessandro Fiori – dal mio arrivo a Fermo, mi hanno dato un calore senza pari. Una cura speciale anche per il cavallo Diamante Prezioso alloggiato al Foro del Mascherone, il box di contrada". Dei 21 membri del direttivo biancoceleste, solo in quattro c’erano alla vittoria della prima edizione del Palio (1982, ndr): "Un sogno che si avvera: non abbiamo mollato mai – ha ricordato la vicepriora Serena Scibè – come me quasi l’intero direttivo è cresciuto senza aver ricordato una vittoria, ma uniti dalla fede alla contrada".

Sul palco il sindaco Calcinaro visibilmente emozionato, anche se la Pila non è la contrada di appartenenza, per la sorprendente partecipazione. Con lui il gonfaloniere Fabrizio Marcaccio a ricordare anche il primo posto nel tiro con l’arco, gara tra sbandieratori e torneo di calcetto U20; il pittore del drappo Michele Iorizzo; il gruppo corse; la scuderia Tobra con Matteo, Mirco e Kety. Il Palio dell’Assunta 2023 staziona alla fontana del Mascherone accanto a porta Santa Caterina. I contradaioli sono lì a piantonarlo e festeggiare ancora con ogni macchina che passa e suona al loro indirizzo perché la vittoria di Pila è la vittoria di una città intera. Parte l’ennesimo coro ‘quant’ è bello Tatu fortunello, portare il palio in via Brunforte e ritornare a comandar’. "Francesco Paoloni, il nostro ‘fortunello’ (la persona incaricata di andare a prendere il cavallo, ndr) – ha concluso il priore Catini – quest’anno alla Tratta dei Barberi era vicino a me con il frustino in mano. Non abbiamo potuto pescare essendo rimasta, Pila, l’ultima contrada ad essere abbinata al cavallo: anche questo è un segno del destino".

Gaia Capponi