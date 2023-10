L’ultimo saluto a Pino Alati: “Era un uomo del popolo, sarà un presidente insuperabile”

Fermo, 3 ottobre 2023 – Un silenzio attonito e carico di tristezza ha accolto l’ultimo viaggio di Giacinto Pino Alati. La chiesa di Cristo Re a Santa Petronilla, il suo quartiere, accoglie sindaci di ieri e di oggi, dell’ascolano e del fermano, i primi cittadini delle due città capoluogo in prima fila, Fioravanti per Ascoli, Calcinaro per Fermo, e poi amministratori, il senatore Castelli, l’onorevole Curti, volti della politica fermana degli ultimi 30 anni, tanti ne ha vissuti in prima linea Alati, tutto il mondo Ciip di cui è stato guida negli ultimi 13 anni.

È padre Sante Pessot a celebrare una cerimonia semplice e sentita, che parte dalla fede e dalle opere che Alati ha lasciato, nel suo cammino di vita e di impegno politico nel senso alto del termine.

"Pino nella sua vita è stato rivestito di incarichi importanti, ha sottolineato padre Sante nell’omelia, esercitati in maniera essenziale, mettendo a disposizione di tutti la sua capacità di distribuire risorse e organizzare persone, curando il bene più prezioso di tutti, l’acqua. Sapeva favorire l’incontro prima che lo scontro, cercando di mettere insieme costruendo ponti e strade prima che muri, imparando ad accogliere e ad ascoltare tutti. Sapeva farsi piccolo e grande insieme, nel servizio verso la famiglia e verso la cosa pubblica".

È il primo cittadino di Fermo a prendere la parola per primo: "Abbiamo fatto un cammino insieme, lui era sempre presente, la sua telefonata nel dirci ‘ci dobbiamo vedere’, accompagnava le mie giornate e il mio lavoro. Credo che così abbia potuto conoscere una grande persona che mi è stata di insegnamento. Era un guerriero, era un combattente, dal punto di vista personale e politico. Oggi sento che non è giusto che abbia dovuto lasciare queste comunità lontano dalle persone, era un uomo di popolo, affrontava con la stessa forza i problemi dei progetti milionari e quelli piccoli di un condominio. Era un uomo di relazioni, la presenza di tanti amministratori, della sua azienda, di persone di tanti comuni, lo dimostra. Oggi questa chiesa così gremita ci lascia quello che ha costruito e sopravvivrà a questa morte così dolorosa, ciao Pino, ci sentiamo", le parole tra le lacrime di Calcinaro.

Il sindaco di Ascoli ha aggiunto: "Un grande uomo e grande presidente, difficilissimo superare quello che ha fatto alla Ciip. Dietro di lui c’era sempre la moglie Luigina, quando eravamo in riunione non rispondeva mai a nessuno, solo se chiamava lei. Ci diceva una cosa bellissima: ‘sono un uomo libero, la mia unica padrona è mia moglie’. Ha saputo tenere uniti i nostri due territori, con grande capacità, era molto difficile, amava Fermo ma ha saputo mettere le due province sullo stesso livello e governava i problemi in modo uguale. Ha trasformato l’azienda Ciip, è una delle poche aziende pubbliche in salute in Italia grazie a lui, con la massima umiltà cercheremo di continuare la sua visione".

Il senatore Castelli ricorda: "E’ stato un servitore delle istituzioni, era solido, ma flessibile. Disposto a rinegoziare le sue posizioni con intelligenza, solido ma capace sempre di avere una prospettiva, una strategia, alla gestione minuta delle cose sapeva unire uno sguardo di prospettiva. Abbiamo fatto tanto e tanto ancora c’è da fare, lui non smetteva di avere grandi respiri. Nell’ultima fase lo abbiamo visto indebolito e la sua umanità ha dato il meglio di sé, indomito anche quando il fisico ha iniziato a tradirlo".

E’ arrivato anche il messaggio del sindaco di San Benedetto, Antonio Spazzafumo: "Pino Alati non ha mai dimenticato di mantenere vivo il rapporto con le comunità servite, confrontandosi costantemente con i sindaci per raccogliere le istanze e lamentele, senza nascondere difficoltà e ostacoli ma non lesinando il suo impegno per superarli. Lascia una eredità importante fatta di entusiasmo e buone relazioni con i territori e un vuoto non facile da colmare".

Un grandissimo amico, lo ha definito l’ex sindaco Emiliani, "siamo stati insieme per anni a governare questa città, io sindaco e lui vice sindaco, sempre uniti e concordi, anche se di due partiti diversi, lui socialista io repubblicano, antagonisti a farsi la lotta meno che a Fermo. Eravamo due fratelli, lui più giovane mi sosteneva quando avevo le cadute di entusiasmo, c’era lui col suo sorriso e il suo affetto. Abbiamo fatto la Cavalcata, il mercatino, la pratica per la Provincia, l’università di Fermo, 13 campi sportivi, palestre e scuole. Amico Pino, grazie di tutto, addio".