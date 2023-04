Pino Insegno protagonista al teatro La Perla

Al teatro La Perla va in scena, in questo fine settimana, un fuori programma d’eccezione. Dopo il successo e l’ennesimo sold out della stagione teatrale, dello spettacolo con Lino Guanciale, oggi e domani, sarà la volta di una nuova spumeggiante commedia dal titolo ‘Finché morte non ci separi’, interpretata da Pino Insegno, attore comico e personaggio televisivo molto noto, che sarà sul palco insieme ad Alessia Navarro. ‘Finché morte non ci separi’ è una storia d’amore come tante. Un matrimonio, poi un divorzio, poi un rincorrersi di dubbi, mancanze, rancori. Poi la vita che riprende colore, con nuovi amori, nuove promesse e rinnovati ‘per sempre’. La forza di questo testo, che ha registrato per anni il tutto esaurito in Francia e ha ottenuto grande successo anche in Italia, è l’originalità dei dialoghi, divertenti, intrisi di grande ironia. Inizio ore 21,15.