Pinzi: "La Fermana meritava di più"

Nonostante abbia giocato poco meno di 300 minuti finora, spalmati in 12 presenze, Riccardo Pinzi è una di quelle opzioni importanti nelle rotazioni di Fabio Brini in questo finale di stagione. "All’andata non facevo in tempo ad entrare che mi rifacevo male – ha raccontato il figlio d’arte – ora sono pronto a dare una mano. In estate c’erano possibilità di rimanere in C poi non si sé concretizzata e ho deciso di ripartire dalla D e di farlo da Fermo. Rispetto alla C c’è differenza ma neanche troppa perché questo è un girone veramente complicato e difficile. Ciò che non mi spiego è perché non siamo riusciti a far valere il fattore campo che negli anni precedenti è stato sempre un punto di forza incredibile, eppure secondo me come prestazione avremmo meritato più punti rispetto alle gare in trasferta".

Ecco che la mente va alla sconfitta contro L’Aquila che Pinzi analizza con lucidità anche gli episodi: Gli errori arbitrali sono sembrati clamorosi. Poi rivedendoli penso che il rigore sia forzato mentre il gol annullato, ma non avremo mai la certezza, penso potesse essere fuorigioco. Non bisogna attaccarsi agli arbitri, abbiamo perso con una squadra forte ma siamo rimasti in gare e preso gol su nostri errori. Ripartiamo dalla reazione avuta al doppio svantaggio".

Lucido e maturo anche per quel cognome che "non pesa più come prima" ma anche con la voglia di tornare tra i professionisti come il suo amico Matteo Maggio, con cui duettava per andare in rete in C contro la Torres e ricordando anche il gol all’Ancona: "Punto a risalire ovviamente, per Matteo sono felicissimo, è un amico ma questo mi fa capire che posso esserci anche io lì, con continuità posso raggiungere quei livelli. Quel ad Ancona fu emozionante e inaspettato, ero entrato da poco, non sapevo come esultare ma la gioia era enorme".

Ma ora si guarda avanti, prima la Vigor in trasferta e poi il Notaresco in casa: "La Vigor mi stupisce che sia in difficoltà, all’andata mi fece un’ottima impressione. Ma noi dobbiamo fare risultato l’obiettivo salvezza è assolutamente da raggiungere".