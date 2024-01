"Piogge benefiche per i cereali"

"Il caldo anomalo dei giorni scorsi non ha compromesso nessuna coltivazione, e le piogge degli ultimi due giorni sono state un vero toccasana". Sono le prime parole con cui Luca Canala, responsabile provinciale di Coldiretti Fermo, fa riferimento al cambio delle condizioni climatiche arrivate insieme all’epifania. "Nelle settimane delle festività natalizie è stato registrato un caldo assolutamente non in linea con la stagione – spiega Luca Canala – intorno all’ora di pranzo sono stati superati anche i 20 gradi, ma fortunatamente il perdurare di queste condizioni non ha procurato danno alle coltivazioni autunnali – invernali. Anzi le pioggerelline di questi ultimi due giorni sono state veramente importanti per consentire ai germogli di prendere acqua e rafforzarsi. In merito bisogna fare un distinzione però, nell’entroterra Ascolano sono state registrate delle precipitazioni leggere ma costanti che sono state un tocca sana, nel Fermano il fenomeno è stato leggermente meno intenso, ma comunque hanno sortito un benefico effetto. Questo territorio è fortemente vocato alla produzione di cereali, grano in primis, e queste piogge sono state decisamente benefiche. Speriamo anche che queste condizioni meteo permangano, i terreni hanno bisogno di acqua, sarebbe auspicabile anche la neve che permette un rilancio di acqua più lento e constante a beneficio dei terreni. Stessa storia anche per le temperature più in linea con le medie stagionali". Quello delle temperature è un elemento importante che interessa in particolare le piante, anche in prospettiva primaverile. Non va dimenticato che nel Fermano esiste un’importante comparto per la produzione di olio di oliva e aziende vitivinicole, in particolare nella Valdaso sono molte le aziende che hanno sviluppato la loro attività nell’ortofrutta e l’anno appena concluso ha registrato un forte calo di consumi.

"Adesso le piante di tutti i tipi – continua Canala – stanno attraversando il periodo di riposo vegetativo invernale, queste solo le condizioni normali ed è bene che permangano tali per le prossime settimane. Lo scorso anno abbiamo assistito ad un repentino innalzamento delle temperature nel mese di febbraio, tanto che molte piante avevano iniziato a mettere gemme e fiori, poi un brusco abbassamento delle temperature e alcune gelate notturne, hanno compromesso drasticamente alcune produzioni locali e gli effetti sono stati registrati con cali di produzione significativi".

Alessio Carassai