Forti piogge e fiumi ingrossati: due frane si riversano in strada nel Fermano

Fermo, 3 marzo 2025 – Frane, disagi, soccorso a persone, e Carnevali rimandati, nel Fermano e Ascolano, a causa del maltempo che ha accompagnato il fine settimana. I maggiori disagi provocati dalle abbondanti piogge si sono verificati ieri pomeriggio nell’entroterra, a causa di frane e smottamenti.

Lo smottamento più imponente si è registrato lungo la Provinciale 83, la strada di collegamento tra Montefortino e Montemonaco. Erano le 17 circa quando i primi passanti hanno lanciato la richiesta di soccorso per una grande porzione di collina caduta sulla sede stradale, invasa da terra e grandi massi.

Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Amandola, i carabinieri di Montegiorgio ed il personale provinciale. Cedimento della collina anche lungo la provinciale nella frazione ascolana di Rosara, dove i detriti hanno inevitabilmente creato disagi agli utenti. Fortunatamente i due casi di smottamento non hanno provocato danni a persone.

Altrettanto fortunata è stata la sorte di quattro escursionisti avventuratisi per una gita in montagna nella discesa da Forca di Presta sul Vettore. Si tratta di due ragazze e due ragazzi residenti a Foligno, Lecco e Reggio Emilia, che (dopo la notte di sabato trascorsa all’interno del locale di emergenza del Bivacco Zilioli) ieri mattina si sono trovati nell’impossibilità di scendere a valle a causa delle pessime condizioni meteo.

Nel pomeriggio i quattro ragazzi sono stati raggiunti dalle squadre del Cnsas, per essere portati in salvo. La discesa, non facile, è stata assicurata dai tecnici con tecniche alpinistiche. Nell’occasione, il soccorso alpino e speleologico Marche, ricordano come in quota siano presenti neve e ghiaccio, pertanto si raccomanda la massima attenzione dal punto di vista dell’abbigliamento e dell’attrezzatura.