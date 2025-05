Piogge intense e asfalti rovinati: si procede coi lavori

L’amministrazione comunale intende procedere con l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale su alcune strade comunali perché particolarmente dissestate, anche a seguito degli eventi meteo del marzo scorso. In particolare sono previsti interventi in Via Roma, "e nei prossimi giorni comunicheremo l’inizio dei lavori e provvederemo alle dovute segnalazioni di modifiche temporanee alla viabilità" spiega l’assessore ai lavori pubblici, Andrea Balestrieri, nella tanto discussa via Marinai d’Italia (dietro il polo ‘Gigli’ e nel tratto intermedio di via Ravenna. E’ stato redatto un progetto da parte di tecnici interni, prevedendo una spesa complessiva di 145mila euro, finanziata con applicazione dell’avanzo di amministrazione. Nel frattempo proseguono anche gli interventi di sfalci e manutenzioni di aree verdi, anche vicino alle scuole, parcheggi in varie zone della città.