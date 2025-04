Pioggia di medaglie per ’Il Tempio di Bellona’

Un campionato carico di emozioni quello organizzato da Il Tempio di Bellona al palazzetto Coni. Tantissimi atleti sono accorsi per partecipare a una competizione di kickboxing di respiro interregionale valevole per l’accesso ai campionati nazionali del circuito Fight1. Ben 12 gli atleti della società fermana che hanno staccato il pass per il campionato italiano programmato a metà aprile a Bari. Non solo, anche quest’anno, con grande soddisfazione della società e confermando i progetti del maestro Fabio Cucco, Il Tempio di Bellona ha porta a casa 13 campioni interregionali, 11 secondi posti e 6 bronzi.

Campioni Interregionali 2025 Marche-Umbria-Abruzzo de Il Tempio di Bellona, qualificati ai Campionati Nazionali di Fight1: Leonardo Cucco, Matilde Pariante, Zarouali M. Haitam, Nicolò Abbruzzetti, Sara Pasquini, Alex Bonifazi, Giulio Marinozzi, Maria Giulia Cucco, Minnucci Matteo, Marco Marinozzi, Renzi Allison, Daniele Carbone, Domenico Totaro. Pioggia di medaglie, ma anche importanti debutti, per tutti gli altri atleti: Riccardo Bottoni, Riccardo Moretti, Vittorio Pignotti, Elia Trasatti, Francesco Simoni, Iuri Bracalente, Ginevra Saltarelli, Marta Romano, Andrea Mandolesi, Chiara Villarà, Mattei Pietro, Braconi Tommaso, Catra Mattia, Ruggeri Michele, Bianca Sdrubolini, Mandolesi Alessandro, Obreja Ruxandra, Zarouali Nouhaila.

Ulteriore premio a Maria Giulia Cucco, riconosciuta Mvp del campionato.