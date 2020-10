Fermo, 2 ottobre 2020 - La tappa a Pisa dopo un soggiorno di qualche giorno in Toscana avrebbe dovuto essere la ciliegina sulla torta della ’zingarata’ tra amici e invece è stata la peggiore cartolina possibile. Sì perché, per sei ragazzi fermani, originari di Monte Urano, quelle due ore trascorse in piazza dei Miracoli hanno cancellato i precedenti giorni spensierati passati tra Arezzo, Siena, Firenze e Lucca, prima, appunto, di arrivare a Pisa godersi lo scenario di una delle piazze più belle del mondo e tornarsene a casa.

Il loro furgone da 9 posti, noleggiato e posteggiato nel parcheggio Pisamo di via Cammeo, è stato forzato da ladri che se ne sono andati con un bottino di sei bagagli tra valigie e trolley.



"E hanno agito da professionisti - racconta Riccardo Andrenacci, 21 anni - visto che quando siamo tornati a riprendere il veicolo era apparentemente intatto. Tant’è che del furto ci siamo accorti solo una volta rientrati a casa dopo un viaggio di poche ore con una sola sosta per fare benzina quando il primo di noi che è sceso e ha aperto il portellone posteriore per ritirare la valigia si è accorto che il bagagliaio era desolatamente vuoto".

I malviventi, prosegue il giovane marchigiano, "hanno tolto la guarnizione e sono riusciti ad aprire la portiera portando via le valigie per poi richiuderla senza lasciare tracce evidenti".

Oltre al danno la beffa: "Avevo scelto quel parcheggio – racconta Andrenacci – proprio perché guardando su internet era centrale, a due passi dalla Torre,m custodito e videosorvegliato: il furgone è rimasto posteggiato dalle 15.52 alle 18.29 di martedì scorso e abbiamo speso sei euro per la sosta,ma in pochi secondi i ladri ci hanno portato via tutto anche alcuni capi di abbigliamento di valore. Nell’abitacolo avevamo lasciato alcune borse piene di souvenir che al nostro ritorno abbiamo trovato al loro posto: i banditi, evidentemente gente esperta, hanno preso di mira il portabagagli sapendo che avrebbero trovato un bottino più cospicuo".

Ai turisti marchigiani non è rimasto che sporgere denuncia alle forze dell’ordine. "Avevamo visto anche le telecamere di videosorveglianza e questo ci aveva lasciati tranquilli – conclude Andrenacci – ma quando in sede di denuncia ho chiesto l’acquisizione delle immagini Pisamo ci ha risposto che i filmati non c’erano perché le telecamere sono in manutenzione".