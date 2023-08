Piscina all’ex ospedale La Regione avanti spedita

"La volontà politica della Regione e mia personale non registrano tentennamenti in merito alla costruzione della piscina idroterapeutica presso l’ex ospedale civile di Porto San Giorgio: si farà e si sta operando speditamente in tal senso". Il consigliere regionale della Lega, Marco Marinangeli, dice di non nutre il minimo dubbio che il progetto della piscina venga inserito tra le ’Case della comunità’ da realizzare in via prioritaria. Il progetto è finanziato con 2.200.000 euro dal Pnrr e come tale deve rispettare una precisa tempistica di esecuzione.

A che unto è la procedura? "Il progetto – fa sapere Marinangeli – è stato approvato nei termini di legge. I prossimi passaggi della fase esecutiva sono l’appalto dei lavori all’inizio del nuovo anno ed il loro avvio nel primo semestre 2024".

Consigliere Marinangeli, il progetto originario ha risentito dell’aumento dei costi delle materie prime? "Purtroppo sì, al pari di tutti gli altri ptrogetti che sono in itinere".

Come si pensa di poterlo fronteggiare? "Il governo ha reso noto che vi provvederà con risorse diverse rispetto a quelle del Pnrr".

La Regione starà a guardare? "Penso proprio di no perchè scommette molto sulla sanità. Lo ha dimostrato con la riorganizzazione delle vecchie aree vaste e continua a farlo anche nelle strutture fondamentali per espletare le funzioni socio-sanitarie, e lo farà pure con la piscina, il cui compimento è atteso da tanti anni. Quindi non poteva mancare a Porto San Giorgio". Marinangeli fa presente, tra l’altro, che le situazioni in cui è più consigliato effettuare fisioterapia in piscine riabilitative sono quelle che vedono come protagoniste le articolazioni, le ginocchia, i gomiti le caviglie problemi legati alla colonna vertebrale. Soprattutto nelle fasi post-operatorie, la riabilitazione in acqua fa sì che il paziente possa ricominciare il prima possibile ad effettuare movimenti che aiutano il muscolo o l’articolazione a riprendere la tonicità che serve per ritornare alla vita di tutti i giorni".

Secondo il consigliere del Carroccio, la costruzione della piscina sarà il completamento di un servizio riabilitativo che già viene svolto in modo ottimo a Porto San Giorgio in locali ristrutturati, con la disponibilità di 14 posti letto e dotazione di macchinari, come il robot, di ultima generazione. "L’aggiunta della piscina – chiosa – sarà il completamento di un’eccellenza".

Silvio Sebastiani