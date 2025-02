Piscina comunale. Si progetta anche il centro benessere

Agli interventi, realizzati di recente, nel complesso della piscina comunale, realizzati dalla cooperativa ‘Acquarium’ che ne ha la gestione (ventennale), e che hanno ottimizzato gli spazi e riqualificato alcuni ambienti interni ed esterni alla struttura natatoria, adesso si aggiunge un altro ambizioso progetto: realizzare un ampliamento dell’impianto funzionale alla realizzazione di una Spa, un centro del benessere e della cura del corpo da mettere a disposizione degli utenti, arricchendo l’offerta dei servizi.

Una operazione che rientra negli impegni previsti nel capitolato e che comporta la realizzazione di un nuovo volume esterno, nella zona ovest del fabbricato (verso il parcheggio), che dovrà ospitare l’area benessere a uno spazio multifunzione per servizi alla persona: uno spazio di circa 55 mq, peraltro collegato con la zona piscina. L’investimento sarà a totale carico della cooperativa stessa che, stando alla delibera, intende intercettare un finanziamento tentando la partecipazione a un apposito bando dell’Istituto di Credito Sportivo.

La richiesta per portare avanti questa operazione è stata presentata al Comune nel mese di gennaio e nei giorni scorsi, la giunta comunale ha approvato un atto di indirizzo per la realizzazione di questo ampliamento funzionale alla creazione di una Spa. Ovviamente, nel deliberato c’è anche la precisazione che l’atto non equivale ancora un titolo autorizzativo in quanto la coop. Acquarium dovrà prima ottenere il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e del permesso a costruire.

Per la cooperativa si tratta di un altro bell’impegno (e pare non sarà neanche l’ultimo) che, tra l’altro, in qualche modo, va anche a ripristinare un servizio che veniva offerto tempo fa, sia pure in maniera molto più spontanea con una piccola sauna e bagno turco all’interno della piscina. La realizzazione di una Spa adeguatamente attrezzata consentirà anche di dare risposte agli utenti che, soprattutto nel fine settimana, non disdegnano di concedersi qualche momento di relax.

Nel frattempo, prosegue l’attività della piscina, con ritmi piuttosto sostenuti, grazie ai numerosi corsi che vi vengono proposti e che richiamano utenti da tutto il comprensorio. ultimo, ma non ultimo, gli operatori stanno già cominciando a pensare a come organizzare le attività per la stagione estiva che rappresentano un’altra importante voce nella ricca programmazione dell’impianto natatorio.

m.c.