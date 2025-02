Piscina, la Lega striglia Marinangeli

"Da politico navigato quale è dovrebbe sapere che a volte è meglio tacere". E’ l’ironico consiglio che la segreteria regionale della Lega dà al consigliere regionale, Marco Marinangeli bacchettandolo duramente per aver reso pubblicamente noto i giorni scorsi che ha presentato un’interrogazione all’assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini, per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione della piscina riabilitativa nell’ex ospedale. Un’interrogazione che secondo la Lega non aveva motivo di essere posta e che manifestava il solo scopo di ricavarne visibilità. Marinangeli è chiaramente critico nei confronti di Saltamartini perché, a fronte dell’apertura del cantiere per la costruzione della suddetta opera il 10 ottobre 2024, ad oggi nessun lavoro gli risultava fosse stato avviato, con il rischio di non riuscire a rispettare la tempistica dell’intervento disposta dal Pnrr. Secondo la Lega Marinangeli avrebbe fatto meglio a chiedere informazioni tecniche prima di passare a un’interrogazione consiliare Se le avesse chieste avrebbe appreso che si sta lavorando nel seminterrato per iniziare a fare i setti in cemento armato con le fondazioni. Nei giorni scorsi, infatti, erano iniziate le operazioni di demolizione delle pareti, sia divisorie che interne, e delle contropareti nell’edificio interrato. E stia pur tranquillo il consigliere Marinangeli i lavori sono in linea col cronoprogramma che prevede l’ultimazione degli interventi di realizzazione della piscina entro il primo trimestre 2026".