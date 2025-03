"Piscina riabilitativa pronta a febbraio 2026"

"Le risposte dell’assessore Filippo Saltamartini ci danno certezza sull’attuazione del progetto. Dopo quasi quarant’anni, finalmente la piscina riabilitativa diventerà realtà, completando un polo sanitario di eccellenza a servizio della comunità. È una vittoria per Porto San Giorgio, per la provincia di Fermo e per tutti coloro che da troppo tempo attendevano questa infrastruttura". Il consigliere regionale di ’Noi moderati’, Marco Marinangeli, prende atto con soddisfazione della risposta che l’assessore regionale alla sanità ha fornito alla sua interrogazione tesa a conoscere lo stato dell’arte relativo alla costruzione della piscina presso l’ex ospedale di Porto Sn Giorgio. Saltamartini ha dato assicurazioni circa i tempi di realizzazione dell’opera, comunicando che l’impresa appaltatrice ha presentato un crono-programma che ne prevede il completamento entro il 2 febbraio 2026, ampiamente in linea con il termine ultimo del 31 marzo 2026, stabilito dal Pnrr. L’assessore alla sanità fa inoltre presente che la programmazione economica prevede che entro luglio 2025 sia realizzato almeno il 50% dell’importo contrattuale e che, per ridurre i tempi burocratici, l’impresa ha già individuato sia la ditta subappaltatrice per gli impianti sia il fornitore delle piscine idroterapiche. Inoltre, per la prima fase dei lavori strutturali, è stato previsto un aumento della manodopera, garantendo così il rispetto delle tempistiche contrattuali.

Marinangeli spiega i motivi della sua interrogazione: "Ho ritenuto doveroso presentarla perché si tratta di un tema di interesse collettivo, frutto delle sollecitazioni dei cittadini. Questa Amministrazione regionale ha destinato 2,8 milioni di euro per la realizzazione della piscina riabilitativa, una scelta politica fortemente voluta dai consiglieri della Provincia di Fermo, dall’Assessore Saltamartini, dalla Giunta e dal Presidente Acquaroli, oltre che dall’intero Consiglio Regionale." Il consigliere regionale di "Noi moderati" ha altresì ricordato come la struttura di Porto San Giorgio sia già un centro d’eccellenza nel settore della riabilitazione, con 14 posti letto residenziali, servizi di riabilitazione giornaliera, professionisti di altissimo profilo e macchinari all’avanguardia, tra cui un innovativo robot donato dalla Fondazione Carifermo".Detto questo così conclude: "L’Amministrazione regionale conferma dunque il proprio impegno per il completamento dell’opera, garantendo il rispetto dei tempi e l’effettiva realizzazione di un progetto atteso da decenni".

Silvio Sebastiani