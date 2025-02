Piscina riabilitativa, scatta l’interrogazione di Marinangeli

Marco Marinangeli, consigliere regionale di Noi Moderati, ha presentato un’interrogazione all’assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini, per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione della piscina riabilitativa e degli ambulatori presso l’ex ospedale di Porto San Giorgio, finanziati con 2,8 milioni di euro dalla Regione Marche e il Pnrr: "Si tratta di un progetto strategico per il potenziamento dei servizi sanitari locali, in particolare nell’ambito della medicina fisica e riabilitativa post-operatoria, che permetterà di offrire ai cittadini un’assistenza di altissima qualità," dichiara Marinangeli. Ha poi sottolineato che l’inizio lavori è avvenuto il 10 ottobre 2024, ma ad oggi non risultano ancora operativi i cantieri. Ha inoltre evidenziato che, per rispettare le tempistiche del Pnrr e garantire l’efficacia dell’investimento, è necessario un ulteriore impegno da parte dell’Ast 4 di Fermo, incaricata della gestione operativa del progetto. Con l’interrogazione Marco Marinangeli chiede all’assessore Saltamartini di chiarire l’attuale stato di avanzamento del progetto, le tempistiche previste per l’effettivo avvio e il completamento dei lavori, nonché le azioni intraprese per garantire il rispetto delle scadenze del Pnrr.