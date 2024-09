Piscina sempre più moderna. Spogliatoi e pavimenti ok. Poi tuffo nel fotovoltaico

Una piscina piena di luce, di sport, di prospettive e di serenità. Ci si lavora da anni sull’impianto fermano, funziona la guida della Virtus Buonconvento che è ormai partner affidabile del comune. Per il sindaco Paolo Calcinaro oggi è il tempo di raccontare anni di lavori, portati avanti d’estate per non disturbare l’attività dell’impianto: "L’ultimo intervento, per un investimento di 300 mila euro del Pnrr, per il bando sport, si è concluso poco prima di riaprire dopo la pausa estiva, spiega il sindaco, sono stati resi impermeabili i due piani della struttura, vicino alle vasche, con il rifacimento dei pavimenti anche degli spogliatoi. Quello che mi fa piacere è sottolineare che qui qualcosa funziona e da molto tempo, si rispettano i termini dei lavori, si riparte senza soste". Il finanziamento rientra in un bando per la realizzazione di palestre e per la sistemazione di impianti natatori, manca ancora un passaggio per completare il quadro, come sottolinea l’assessore allo sport, Alberto Maria Scarfini: "il prossimo passaggio, che si può completare mentre va avanti l’attività della piscina, è l’installazione dell’impianto fotovoltaico con la sostituzione a led di tutti i neon. Quello che si fa qui è tenere in piedi una stagione agonistica per il nuoto artistico, la pallanuoto, il nuoto, ma anche l’attività del nuoto libero e quella per il nuoto di base. Ci vuole cura e attenzione, per riuscire a fare tutto questo e la Virtus investe tantissimo in questo percorso". Marco Cicconi gestisce la piscina per conto dell’associazione, un impegno che a Fermo è facile: "Noi gestiamo decine di impianti in tutta Italia, la collaborazione e il supporto che abbiamo dall’amministrazione fermana non si riscontrano da nessuna parte. I lavori sono stati portati avanti per stralci, sempre d’estate, perché non volevamo interrompere la fruizione della piscina da parte dei nostri 230 atleti e circa 1200 utenti complessivi, ci siamo riusciti e oggi siamo felici di dire che siamo a buon punto, che la piscina è in condizioni ottimali".

La Virtus si è occupata anche di stuccare gli spazi della vasca grande, oltre che a costruire sempre possibilità e occasioni per gli atleti: "Abbiamo 30 persone che lavorano con noi, due nuovi tecnici per il settore agonistico, Filippo Poluzzi per il nuovo e Omar Cappelloni per la pallanuoto, persone con enorme esperienza. Quello che facciamo è puntare sui giovani". Poluzzi sottolinea di aver scelto Fermo per le prospettive e per la serenità che si respirano qui: "L’organizzazione che ho trovato qui e il clima sereno che si respira sono più unici che rari, frutto della collaborazione con l’amministrazione comunale, ho girato parecchio e posso garantire che non ci sono situazioni così altrove".

Angelica Malvatani