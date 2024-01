Piscina terapeutica, l’amministrazione ci prova

Sì all’unanimità alla cessione all’Asur di una porzione di terreno; sì all’unanimità al bilancio di previsione 2024 del Consorzio idrico. Dunque, mggioranza e opposizione hanno unito i propri voti favorevoli ai due punti all’ordine del giorno del Consiglio comunale di lunedì scorso. Erano "Progetto di ampliamento struttura sanitaria presso l’ex ospedale di Poto San Giorgio proposto dall’Asur"; "Bilancio preventivo, relazione previsionale e programmatica 2024 del Consorzio idrico". Esaminiamoli nel dettaglio: il primo punto riguarda la costruzione di una piscina terapeutica nei pressi dell’ex ospedale di Porto San Giorgio, una struttura destinata a rendere di alto livello il servizio riabilitativo che già viene assicurato in maniera eccellente nell’ex ospedale sangiorgese. La costruzione di una piscina era da moltissimi anni nei programmi del Comune, ma non realizzata per mancanza di fondi. Adesso i soldi ci sono. La Regione Marche ha deciso di investirci i 2.200.000 ottenuti dal Pnrr. Il progetto è pronto ma l’area su cui sorge non appartiene tutta all’Asur, una parte piccolissima è del Comune di Porto San Giorgio a cui è stato chiesto di cederla gratis. Il Consiglio ha dato il l’ok. Nel fare la dichiarazione di voto per la minoranza, l’ex sindaco Nicola Loira ha detto: "Sarebbe bello ed opportuno che il Comune condivida con la Regione il progetto della piscina perché io ricordo che era considerato interessante che la piscina fosse certamente riabilitativa ma potesse anche essere utilizzata dai cittadini. Se si potesse recuperare questa idea non sarebbe male cosicché oltre alla riabilitazione che è importantissima potesse essere un servizio di eccellenza per la cittadinanza". L’argomento del bilancio del consorzio idrico è stato introdotto dal sindaco, Valerio Vesprini, il quale ha elencato le opere che il consorzio ha in programma di realizzare a Porto San Giorgio: "Il rifacimento della condotta di distribuzione e degli allacci nelle vie Oberdan Sauro, Pirandello, della Vittoria, Michelangelo, Properzi, Petrarca, per un importo di 439 mila euro. Un altro progetto contempla la sostituzione del collettore fognario in via collina per un milione di euro. Poi la realizzazione del collettore fognario in via Annibal Caro per 468 mila e 600 euro, il potenziamento della rete fognaria in via Solferino D’Annunzio e Petrarca per 460 mila euro. Spostamento collettore fognario con messa in sicurezza dei superamenti lungo la riviera 6 mila euro e rifacimento condotta idrica e relativi allacci per un importo di 76 mila euro.

Silvio Sebastiani