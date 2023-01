Piscine unite contro l’impennata dei costi

Insieme alle discoteche è stato probabilmente il settore più colpito dalle chiusure sotto pandemia, con la successiva esplosione dei costi energetici si è preso poi il meno voluto dei primi posti. Così ad Ancona 16 società che rappresentano i gestori delle piscine più importanti della regione, comprese due strutture del fermano, hanno costituito l’Associazione Gestori Piscine Marche. Tra quelle del territorio ne fanno parte la Virtus Buonconvento di Fermo e il Q-Bo Sporting Club di Montegiorgio. Il comitato direttivo è composto dal presidente Andrea Sebastianelli, dal vicepresidente Andrea Garbuglia e dai consiglieri Davide Perez, Giorgio Bonfigli (Q-Bo) Igor Pace, Mario Foglia, Mauro Antonini, Mirko Santoni e Venanzio Aquili.

La nuova realtà nasce con obiettivi assai precisi, in primis favorire l’ottimizzazione della gestione degli impianti natatori dei soggetti aderenti. Si propone inoltre di rappresentare le istanze a tutti i livelli. L’intento è di costituire gruppi di studio per ricercare le soluzioni più valide ai problemi di interesse comune e tutelare l’immagine della categoria. Questa unione consentirà di organizzare convegni, seminari, percorsi formativi per diffondere la cultura della corretta gestione degli impianti sportivi con particolare riferimento a quelli natatori. Infine si sosterrà la crescita professionale dei soggetti che gestiscono le strutture per migliorare la qualità dei servizi, anche attraverso lo scambio di know how. Non è finita, anzi il 15 febbraio a Bologna si arriverà alla costituzione di un coordinamento tra consorzi di più regioni. I temi che verranno discussi e che sono di comune interesse strategico saranno i seguenti.

Emergenza energetica: obiettivo sopravvivenza del settore e contrasto rischio chiusura; riforma dello sport e aliquota iva al 5%; efficientamento energetico, strutturale e architettonico del patrimonio impiantistico; detrazione fiscale per la pratica sportiva; risorse alle Pa per i riequilibri dei Piani Economici Finanziari. Il momento d’altronde è terribile per questo settore, colpito più di tutti dalle chiusure imposte dal Governo dal marzo 2020 al maggio 2022, ben 11 mesi di stop all’attività e 14 di apertura con limitazioni (capienza massima 40% e Green Pass obbligatorio). A ciò si sono aggiunti gli incredibili rincari delle bollette dall’autunno 2021 (eravamo lontani dalla guerra in Ucraina) con aumenti che hanno toccato il 300%.

Andrea Scoppa