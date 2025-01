Pista cilcabile e campo Belletti, pubblicati i bandi

Sono stati pubblicati i bandi di gara per la realizzazione del percorso ciclabile al quartiere San Filippo oltre che per la manutenzione straordinaria del campo sportivo Belletti nel quartiere Marina Picena. Il primo appalto riguarda lavori per 400mila euro e l’espletamento delle procedure di gara è stato affidato allo Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo. La scadenza dei termini per presentare offerte è il 27 gennaio. Per il secondo intervento, della manutenzione straordinaria, l’amministrazione intende andare a una procedura negoziata da 500mila euro che sarà espletata direttamente dall’ufficio tecnico comunale. In questo caso, per partecipare, le imprese interessate hanno tempo fino al 20 gennaio. "Entrambi gli interventi – ha specificato anche in sede consiliare il sindaco Massimiliano Ciarpella – sono finanziati con mutuo del credito sportivo a tasso zero. Nei prossimi mesi vedremo prendere forma due investimenti importanti per migliorare gli impianti sportivi della città". Sempre entro l’anno appena iniziato, sono stati previsti lavori anche al palazzetto dello sport (a Marina Picena) per i quali l’impegno di spesa previsto dall’amministrazione è di 400mila euro.