Pistolesi vota no al bilancio "Non è stato improvvisato"

"Il mio voto contrario al bilancio di previsione, non è stato ‘improvviso e inaspettato’ come definito dal sindaco Marziali, ma meditato e annunciato alla giunta il sabato precedente la seduta consiliare. Oltre che essere frutto del mio rispetto per fare politica e della mia dignità personale". È chiaro Umberto Pistolesi, consigliere di maggioranza con delega al turismo e alla cultura del Comune di Monterubbiano, che martedì sera si è espresso con voto contrario all’approvazione del bilancio di previsione. Una scelta che il sindaco Marziali ha definito "grave, incomprensibile, offensiva verso i consiglieri di maggioranza, oltre che improvvisa ed inattesa". Una scelta, secondo il sindaco, che autoesclude il consigliere Pistolesi dalla maggioranza, invitato dalla stessa, a sedere tra i banchi dell’opposizione. "Siamo in amministrazione da settembre 2020 – spiega Pistolesi – e da anni lamento la forte disgiunzione e mancanza di dialogo politico tra giunta e consiglieri chiamati a dire ‘si’ senza un confronto costruttivo. Il mio voto contrario al bilancio era stato annunciato nella riunione di sabato quando per l’ennesima volta in questi anni ho rimarcato, da ex sindaco e da persona che crede nell’alto valore della democrazia, che un bilancio di previsione si costruisce sul confronto che porta alla costruzione della programmazione amministrativa e sull’ascolto dei punti di vista dei consiglieri. Non si può venire a conoscenza di 220 pagine di bilancio in una o due ore di riunione informativa del sabato per essere approvato il martedì. Il bilancio si costruisce nel tempo e insieme". Pistolesi spiega di avere, già in passato, espresso contrarietà per la decisione della giunta di stipulare la convenzione per il servizio dei vigili urbani con l’Unione Montana Monti Azzurri e per l’attivazione del Consorzio con lo stesso ente. "Il sindaco sa – prosegue – che non ho nessun problema a sedere tra i banchi della minoranza, non di certo per il suo invito, ma per mia personale dignità e rispetto della comunità".

Paola Pieragostini