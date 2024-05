Pitbull ferisce una donna e sbrana il suo cagnolino

Un Pitbull incustodito ha aggredito una donna a passeggio col suo cagnolino, ha sbranato l’animale e ha ferito la padrona. È accaduto a Montegiorgio, in provincia di Fermo, ed è l’ennesimo episodio che vede come protagonista questa razza di cane particolarmente aggressiva. Grazie ai controlli effettuati dai carabinieri forestali, è stato possibile risalire all’identità del proprietario del Pitbull, sfuggito al suo controllo. L’uomo è stato denunciato per omessa custodia e malgoverno di animali, e ora rischia un procedimento penale per lesioni personali.