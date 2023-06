Più di mille alla ’Run & smile’ Sorride anche la Croce Azzurra

Grande successo della ’Run&Smile 2023’: un fiume colorato di podisti, in una splendida giornata di sole con lo sfondo del mare, è stato lo scenario che si sono trovati davanti, appassionati e curiosi che, il 2 giugno, hanno partecipato alla gara podistica ’Run&Smile’. Alla partenza 1148 podisti e non: oltre 750 gli iscritti alla 10 km e quasi 400 alla Family Run. Tra i partecipanti un nutrito gruppo di arbitri di calcio provenienti da tutta Italia per la ’Referee Run’, il campionato italiano di corsa su strada di categoria, che a Porto San Giorgio ha trovato il suo epilogo finale dopo otto tappe in diverse parti d’Italia. Invitati a partecipare il gruppo degli ’insuperabily di Giulia’, il ’team di Francesca’, il gruppo del ’progetto Filippide’. Ogni iscritto alla family Run ha dato un euro alla Croce Azzurra di Porto San Giorgio. Per la cronaca, ha vinto Andrea Falasca Zamponi dell’Atletica Potenza Picena, secondo, dopo 48 secondi, il compagno di squadra Marco Bianchi. Terzo Simone Cardinaletti della Space Running di Jesi.

In campo femminile prima Simona Santini del Circolo Minerva di Parma, seconda Sara Di Prinzio dei runners Chieti, terza Giuseppina Piccaluga dell’Atletica Civitanova. Il presidente dell’Asd Porto San Giorgio runners, Andrea Iommi, soddisfatto per la riuscita dell’evento, dopo aver ringraziato il sindaco e gli assessori coinvolti, ha esteso i ringraziamenti ai tanti sponsor che hanno sostenuto l’evento, ma soprattutto ai ragazzi della propria squadra, che da diversi mesi, hanno dato anima e corpo per far si che tutto filasse liscio.