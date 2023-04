"Più iniziative pubbliche nelle zone pedonali"

"Più iniziative pubbliche in zone chiuse al traffico, punti di ricarica e informazioni in favore nel nascente cicloturismo". Sono alcune delle principali richieste emerse dall’incontro, avvenuto in settimana in Comune con i referenti cittadini del mondo della bici. Il confronto è stato voluto dall’Amministrazione comunale all’indomani della riconferma, ricevuta dalla Fiab (Federazione italiana ambiente e biciclette) del titolo di ’Comune ciclabile’.

Porto San Giorgio ha migliorato la propria posizione nelle valutazioni grazie all’assegnazione di una delega specifica in Giunta e ad una maggiore azione comunicativa sui canali istituzionali. L’Amministrazione ha inteso confrontarsi con il settore per ricevere suggerimenti e meglio ‘calibrare’ le prossime azioni. Durante l’incontro le parti sono convenute su pensieri comuni: il principale è quello relativo all’accoglienza. È stato chiesto all’Amministrazione di migliorarla con informazioni utili ai turisti che intendono conoscere i servizi offerti. Il tema della sensibilizzazione è stato quello portante: c’è l’esigenza di coinvolgere gli operatori commerciali per accrescere i punti-ricarica per le bici elettriche, un servizio sempre più richiesto.

Gli operatori hanno chiesto anche una cartellonistica, con le principali informazioni rivolte ai ciclisti, ed eventi che prevedano maggiori chiusure al traffico veicolare negli spazi interessati. Si è infine deciso di individuare, a fine estate, una giornata dedicata alla cosiddetta ‘mobilità dolce’ per promuovere le novità del settore e favorire la conoscenza. Vorrei organizzarla all’interno della Settimana europea della bicicletta, prevista nel mese di settembre.