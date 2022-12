Più luci su centro e negozi Dalla Regione 50mila euro

Dopo il buio patito per anni anche di giorno a causa della scarsità e vetusta degli impianti comunali della luce, finalmente Porto San Giorgio, o almeno una sua parte potrà essere illuminata in maniera deguata. Lo stesso primo cittadino, Valerio Vesprini, dà notizia di "luci artistiche in centro" e di "più visibilità a spazi commerciali e turistici", quali conseguenze del fatto che il Comune abbia ottenuto dalla Regione un contributo di 50.000 euro per un progetto di light design, che è il bando emesso dalla stessa Regione per la valorizzazione dei borghi e dei centri storici. Gli uffici regionali hanno comunicato ieri che Porto San Giorgio si è piazzata al terzo posto in graduatoria sulle ventinove domande ammesse.

Il progetto in questione è denominato ’Come è profondo il mare’ e riguarda in maniera specifica l’illuminazione degli spazi di corso Castel San Giorgio, nel rione Castello, il passaggio pedonale che da quest’ultimo conduce sulla strada’ Adriatica, lo spazio antistante la chiesa delle Anime Sante e via Gentili. Dal Comune spiegano che "I giochi luminosi proiettati sulle facciate degli edifici e i corpi illuminanti che verranno collocati seguono il filone della promozione legata alla tradizione del mare: accompagneranno i visitatori nella parte storica della città dove è presente anche il museo del mare: "Il bando prevede la riqualificazione delle aree turistiche, con risvolti commerciali e culturali – sottolinea il sindaco Vesprini –. La Regione ha apprezzato la validità del progetto che ha visto il lavoro dei nostri uffici, dell’Amministrazione e la stretta collaborazione del consigliere comunale Giuseppe Maccarrone. Da un punto di vista economico il progetto necessita della compartecipazione finanziaria: somma complessiva dell’intervento è di circa 75.000 euro".

L’idea, secondo l’assessore al commercio, Giampiero Marcattili, è di valorizzare un percorso dello shopping e del food e siccome il collegamento con Corso Castel San Giorgio è pedonale e ci sono nate delle attività soprattutto del food gli piacerebbe che anche d’estate quella parte della città sia interessata dalla passeggiata. Non esclude Marcattili anzi auspica che si possa sviluppare questo percorso e farlo partire dal mare e, attraverso via Oberdan, piazza Marina e via Gentili arrivare a coinvolgere Corso Castel San Giorgio. I lavori per la realizzazione del percorso illuminato inizieranno nei prossimi mesi.

Silvio Sebastiani