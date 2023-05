"Più manutenzione per le scuole di Montegranaro"

Il gruppo consiliare ‘Avanti Montegranaro’ pone l’attenzione sulle criticità strutturali dell’edificio che ospita la scuola San Liborio, allagato con le piogge degli ultimi giorni e attacca l’Amministrazione Ubaldi, sul fronte ‘investimento scuola’.

"Non serviva una pioggia abbondante come quella di questi giorni per scoprire che presso la scuola di San Liborio, il tetto è malmesso e le infiltrazioni d’acqua entrano nelle aule, piovendo letteralmente dentro la scuola – scrive il gruppo ‘Avanti Montegranaro’ –. Lo stesso sindaco Ubaldi afferma che l’amministrazione è a conoscenza del problema dallo scorso settembre, eppure sono stati rimandati gli interventi, scegliendo di non agire tempestivamente".

‘Avanti Montegranaro’ accusa l’Amministrazione di non considerare la scuola una priorità negli investimenti. "Anche nell’ultimo Consiglio comunale – proseguono i consiglieri del gruppo – il sindaco ha affermato di essere convinto che rimandare indietro i finanziamenti per la scuola media sia stata un’ottima scelta dato il calo demografico. Crediamo che questa sia una scelta miope per le generazioni attuali e future. I palazzi fatiscenti dell’ex scuola restano lì a subire il degrado, mentre le famiglie non trovano prospettive per il futuro e la crescita dei figli nel nostro Comune. Se i lavori per le scuole medie fossero stati avviati in breve tempo avremmo una struttura senza queste problematiche in grado di ospitare almeno una parte dell’utenza scolastica.

Chiediamo quindi all’amministrazione di considerare un intervento celere sull’edificio di San Liborio, oltre che impegnarsi per recuperare fondi per la scuola media".