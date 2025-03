"Più rotazione per le attività"

Paolo Pansini affronta il tema della presenza degli esercenti durante gli appuntamenti in via Darsena. "Ci sarebbe bisogno – sostiene – magari di una maggiore rotazione per equilibrare la presenza di più attività, magari anche quelle del centro città dando loro la possibilità di essere presenti durante la programmazione estiva". Poi aggiunge: "In generale sono pienamente d’accordo sugli eventi che organizzano in via Darsena nel periodo centrale dell’estate, questo crea grande dinamismo e indubbiamente un importante indotto per le attività. Per non parlare del grande flusso di persone che animano quest’area".