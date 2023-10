Più sicurezza in provincia: "Istituiamo un reparto"

"Bisogna istituire un commissariato di pubblica sicurezza sulla costa fermana". A chiederlo è Alessandro Patacconi, segretario provinciale del Sap, Sindacao autonomo di polizia. Un messaggio che arriva dopo l’allarme per il personale nelle province di Ascoli e Fermo. Infatti, qualche giorno fa, in una nota, Patacconi si lamentava del piano di potenziamento del ministero dell’Interno che non ha inserito nessun agente di nuova nomina per le due province. "Un fatto mai avvenuto in passato", denuncia Patacconi. Quella fermana, lo stesso segretario, la definisce "la più carente rispetto alle altre realtà marchigiane". Ecco così un’idea: "Perché non istituire il reparto di prevenzione crimine?", si domanda. I Rpc sono un’articolazione della polizia, dotati di un organico proprio ben addestrato, in grado di intervenire rapidamente nei più disparati teatri operativi dislocati su tutto il territorio nazionale, andando a rafforzare i dispositivi locali di controllo del territorio e contrasto alla criminalità attraverso programmate attività preventive eo repressive e in occasione di rilevanti operazioni di polizia giudiziaria. "In Italia ci sono 21 sedi del predetto reparto, dislocate in quasi tutte le regioni e nel centro Italia manca solamente nelle Marche. E’ per questo che, a nostro parere, dovremmo unire le forze, cittadini, politica e “addetti ai lavori” per chiedere l’istituzione di questo ufficio “strategico”", prosegue Patacconi. Ma tre le cinque province, la sua idea, si abbina proprio con Fermo. Ecco così l’invito ad alcuni primi cittadini dei territori: "Siamo certi che i sindaci Calcinaro, Ciarpella e Vesprini, ai quali ci rivolgiamo con gratitudine e stima, potrebbero portare anche le nostre idee volte a rendere questa Provincia più sicura e, con l’aiuto anche del nostro presidente regionale Acquaroli del presidente della Provincia di Fermo Ortenzi", continua il segretario del Sap. Ecco quindi il suo invito rivolto a più enti, il tutto nell’ottica di rendere la provincia e, soprattutto, alcune zone di essa, più sicura.