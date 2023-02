Plastic Free, l’iniziativa di volontariato contro la plastica abbandonata

L’attenzione e la cura per l’ambiente è qualcosa che si trasmette ai giovani, è un atteggiamento, un modo di vivere. Nasce per questo la campagna nazionale Plastic Free, l’iniziativa di volontariato che si propone di liberare l’ambiente dalla plastica abbandonata. A Fermo il progetto è coordinato da Alessandro Sabbatini che ha il supporto dei consiglieri comunali Giulio Cesare Pascali e Luigi Rocchi, insieme con l’assessore Alessandro Ciarrocchi che spiega come Fermo sia tra le 68 amministrazioni italiane che si sono distinte contro l’abbandono della plastica, con campagne mirate di informazione e formazione verso i cittadini. Un fenomeno, quello dell’abbandono dei rifiuti, che va contrastato in ogni modo, anche con sanzioni importanti: "I responsabili dell’Asite entrano spesso nelle scuole per parlare di recupero dei materiali elettronici e le virtuose pratiche per smaltire ogni tipo di rifiuti. Ma per il cittadino pigro e poco attento sono necessari ulteriori stimoli, come quello che offre Plastic Free, che con i suoi volontari la domenica mattina dedica tempo alla collettività per raccogliere i rifiuti in luoghi sensibili, come le spiagge". Abbandoni ce ne sono in tante zone e sono sempre più difficili da individuare, chi butta via indiscriminatamente lo fa proprio per non essere scoperto: "Abbiamo una convenzione con un’associazione che deve controllare gli abbandoni, notano che non ci sono riferimenti e diventa difficile scoprire gli autori. Io stesso, aggiunge l’assessore, girando in bici mi accorgo delle zone in periferia che sono teatro semplice per gli abbandoni, si arriva con furgoni pieni e l’Asite arriva per rimediare, senza darne notizia". Nel progetto plastic free sono entrate anche aziende importanti, come Fendi, che pure coinvolgono i dipendenti nella raccolta e nella pulizia di intere zone. L’11 marzo Fermo sarà a Bologna a ritirare il premio come comune virtuoso, scelto tra oltre 360 realtà. Oggi l’obiettivo è tornare nelle scuole perché sono proprio i piccoli a cogliere la necessità di prendersi cura della natura e del mondo. Dal 2019 Plastic Free ha raccolto 3mlioni di rifiuti in Italia raggiungendo 110mila studenti e ha salvato oltre 130 tartarughe. Fino a oggi a Fermo sono stati coinvolti contrade, centri sociali e alcune associazioni come MyLido. "Il 2023 sarà l’anno delle scuole per allargare sempre più la sensibilità" aggiunge Giulio Cesare Pascali. "Sensibilizzare i bambini è un compito fondamentale, quindi dobbiamo entrare negli Isc. Tra l’altro l’associazione a ogni scuola coinvolta dona un albero", aggiunge il collega Rocchi. Ecco allora che, oltre ai rifiuti, ci si occupa anche dei consumi, l’amministrazione aderisce alla campagna "M’illumino di meno", giovedì grasso si spegneranno le luci comunali, dalle 21 alle 21,30.

a.m.