’Play District’ valorizzerà i talenti

Che c’azzeccano l’Atletico Porto Sant’Elpidio Calcio, capofila del progetto Giovani Promesse – Play District finanziato con 100mila euro, con associazioni come la Compagnia del Fiore (danza), Psiche2000 (salute mentale e benessere psicologico), l’associazione Jack London (scuola di narrazione e fotografia) e l’associazione Lagrù (teatro)?

Lo spiega, presentando le attività che stanno prendendo il via in questi giorni e andranno avanti fino al 2025, Roberta Baudà, referente regionale di Sport e Salute, società braccio operativo del Ministero dello Sport: "Questo progetto è uno strumento di inclusione a 360 gradi e di valorizzazione dei talenti. E’ importante mettere in campo politiche attive per favorire la pratica sportiva e non solo anche a chi (giovani dai 14 ai 34 anni) non può permettersela per motivi economici (le attività sono tutte gratuite, ndr) o perché non ne conosce l’esistenza, favorendo hub di aggregazione con attività sportive, educative e sociali". "Si tratta di un progetto che abbraccia l’intera comunità" dichiara il sindaco Massimiliano Ciarpella, intervenuto alla presentazione con gli assessori allo sport, Enzo Farina, alla cultura, Elisa Torresi, e ai servizi sociali, Marco Traini e con la dirigente Pamela Malvestiti. "Abbiamo diverse associazioni che operano in settori diversificati, tutte qualificate, che si sono messe in campo per una proposta di rete che durerà per due anni". Giampaolo Marini (presidente Atletico Calcio) si dice "orgoglioso di questo progetto che ci consentirà di veicolare messaggi positivi in ambito sportivo ed extrasportivo, e per il quale il Comune mette a disposizione tutte le strutture. Adesso, sta a noi dare concretezza ai contenuti del progetto". I corsi di calcio al campo sportivo ‘Belletti’ sono già iniziati, presto inizieranno quelli di danza, "attività extra in cui metteremo a disposizione le nostre professionalità – spiega Anna Sala (Compagnia del Fiore) – per corsi di danza moderna, tessuti aerei, hip hop".

"Noi portiamo quello che siamo – prosegue, Luana Maria Fermani (Psiche 2000) e proporremo da gennaio laboratori di attività fisica ed emozionale e uno sportello di inclusione lavorativa". Angelo Ferracuti (Jack London) intende "attivare un laboratorio di narrazione della città. Chiederemo ai ragazzi di raccontare sé stessi". Lagrù, invece, proporrà un laboratorio teatrale ‘Gioco di squadra’. Ora, tocca ai giovani dai 14 ai 34 anni raccogliere l’invito.

m. c.