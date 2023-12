Plesso scolastico Bacci, ecco come sarà

Non c’era la folla che, dopo tanto chiacchierare sui social, l’occasione meritava, ma comunque c’era una significativa presenza soprattutto di genitori, alla presentazione del progetto del nuovo complesso scolastico ‘Bacci’ al ‘Cicconi’. Un progetto illustrato dall’architetto Gianni Cinquegrana, insieme all’ingegnere Raffaele Trobbiani (lavori pubblici), il sindaco Alessio Pignotti e il comandante della Polizia Locale, Stefano Tofoni. Il volume del nuovo edificio, sviluppato su tre blocchi (sportivo, didattico con terrazzo a verde, e di servizi), è stato ridotto del 15% rispetto all’attuale struttura. Nel blocco rettangolare centrale, su un piano sono previste 10 aule (di 55 mq, +10mq rispetto all’esistente) per la primaria con 4 laboratori (per 260 alunni) e nell’altro piano, per la scuola media, 11 aule (per circa 300 studenti), 4 laboratori e un’aula di musica di 120 mq (oggi è di 50 mq) connessa all’auditorium. Nel blocco sportivo è prevista una piccola palestra funzionale alla primaria e ad uso esterno, mentre la secondaria continuerà ad usufruire del palazzetto adiacente, il cui progetto di demolizione e ricostruzione (finanziato dall’Ufficio Speciale Ricostruzione) vedrà un palas più corto e più largo rispetto all’attuale, ed è in sintonia con la costruenda scuola visto che i progettisti si sono confrontati tra loro. Nel blocco dei servizi, ci saranno gli uffici, la mensa scolastica di 220 posti, l’auditorium di 200 posti, la biblioteca. Cambia la viabilità, con la strada che circumnavigherà l’intero complesso scolastico, senza consentire accessi all’interno, se non pedonali e nell’area prospiciente la scuola saranno realizzati una piastra polivalente, parcheggi e aree verdi. Poche le curiosità sul progetto. L’attenzione dei genitori si è concentrata sulla delocalizzazione degli alunni: "Anche se i lavori devono essere consegnati entro fine marzo, gli alunni non saranno spostati fino alla fine dell’anno scolastico in corso. La primaria sarà dislocata a Palazzo Bartolucci – la risposta di Pignotti - la secondaria sui moduli da collocare nell’area sotto le poste".

Marisa Colibazzi