Plizzari: "I canarini da non sottovalutare"

Oggi la rifinitura in casa Fermana in vista della partita serale di sabato contro il Pescara. Squadra che arriva dalle ultime tre partite dove è stata imbattuta, tre gol fatti e due subiti. Al momento, tolto Fontana squalificato, gli indisponibili rimangono i soliti Montini e Paponi. Per il Pescara invece vanno verso il forfait sia Aloi che Accornero, oltre al lungodegente Franchini. Dopo il malore, all’Adriatico dovrebbe tornare in panchina anche Zeman, che aveva saltato la trasferta di Ancona: martedì è tornato a dirigere gli allenamenti. Così il portiere degli abruzzesi Plizzari ha parlato della partita ai microfoni di tuttopescaracalcio: "Non dobbiamo sottovalutare la Fermana, ha battuto la Juve Next Gen e vorrà fare risultato anche all’Adriatico. Abbiamo già buttato via due punti ad Ancona e dobbiamo tornare al successo". Il direttore di gara sarà Giorgio Vergaro della sezione di Bari.

fi. ro.