Pneumologia pediatrica, nuovo servizio

Da oggi la Pediatria del Murri ha anche un ambulatorio specialistico in Pneumologia pediatrica. L’attivazione del servizio coincide con l’Asma Day (oggi 6 maggio). E questa mattina il direttore sanitario dell’Ast Fermo, dr.ssa Elisa Draghi, e il direttore del reparto, la dr.ssa Veronica Albano, hanno dato il benvenuto al dottor Alessandro Volpini che, insieme al collega Vittorio Romagnoli, si occuperà dell’ambulatorio specialistico. "L’asma è una delle patologie croniche più diffuse in età pediatrica (0-14 anni). Interessa circa il 10% della popolazione pediatrica delle Marche. Nell’ambulatorio possiamo diagnosticarla" spiega Volpini che arriva dall’ospedale pediatrico Salesi di Ancona, come il collega Romagnoli. L’ambulatorio è stato attivato in base alla convenzione stipulata tra la Uoc Pediatria ed il Reparto di Pediatria ad indirizzo pneumologico del Salesi, diretto dal dr. Salvatore Cazzato, e rientra nel programma di potenziamento della rete di assistenza specialistica della Pediatria del Murri. "Il tutto in un quadro di sempre maggiore sinergia e collaborazione con la Azienda ospedaliera universitaria delle Marche che ha nell’ospedale di Torrette il suo hub di primo livello. Di questo non posso non ringraziare tutta la direzione con, in testa, il dg Marco Armando Gozzini. La rete tra le nostre realtà sanitarie, con i loro grandi professionisti, è un enorme valore aggiunto a beneficio dell’intera collettività".

Nell’ambulatorio, aperto il primo martedì mattina di ogni mese, sono possibili la presa in carico, il follow up e la diagnosi di svariate patologie. Sarà possibile sottoporre i bambini a diversi esami, dall’allergologia con test cutanei allo studio della funzione polmonare di base. Si potrà accedere alle prestazioni ambulatoriali tramite Cup o tramite il pediatra di libera scelta.